ضبط 31 قضية مخدرات وتنفيذ 7439 حكما قضائيا في حملة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة التي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بالقليوبية، خلال 24 ساعة عن تنفيذ 7439 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 31 قضية مخدرات، ضبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 36 متهما، منهم 11 لهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى ضبط 19 قطعة سلاح ناري وأبيض.



كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد من المتهمين الهاربين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويجري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين على القانون.