بمضبوطات 134 طنا.. مباحث التموين تضبط 1694 قضية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية في ضبط 1694 قضية تموينية متنوعة، بإجمالي مضبوطات بلغ نحو 134 طنا.

وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قد واصلت بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة؛ لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1694 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط 497 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء، بمضبوطات (2 طن "أسمنت" - 70٫520 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – زيت – توابل – أعلاف – أسمدة" – 25685 عبوة سجائر)، و723 قضية في مجال مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت 34300 طن دقيق بلدي مدعم.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 30 قضية استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها (18.150 طن "سكر تمويني مدعم" – 8856 عبوة "زيت تمويني" – ماكينة صرف خبز - 63550 لتر مواد بترولية) .. بحجم مضبوطات بلغت (133.970 طن – 25685 عبوة سجائر – 8856 عبوة "زيت تمويني" – ماكينة صرف خبز - 63550 لتر مواد بترولية).

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات؛ لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.