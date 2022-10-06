هارب من 87 سنة حبس.. القبض صاحب شركة مقاولات داخل شقة بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه في 47 قضية والمقضي فيهم بالحبس مدد بلغت أكثر من 87 سنة، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور وأشكال الجريمة لاسيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (محكوم عليه هارب "صاحب شركة مقاولات"، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) مطلوب التنفيذ عليه في عدد (47) قضية، والمقضي فيهم بالحبس مدد بلغت أكثر من (87) سنة.

وبمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.