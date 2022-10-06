بينها "الكراك والأسيد".. إحباط ترويج كوكتيل مخدرات بملايين في مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة ترويج كميات من المواد المخدرة داخل البلاد، تقدر قيمتها المالية بنحو 2.5 مليون جنيه.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد تابعت نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، تم استهدافه بمحل إقامته، وأمكن ضبطه وبرفقته شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الكراك "مستخلص من مخدر الكوكايين"، وكمية من مخدر الأسيد " LSD"، وكمية من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول، وشيشة إلكترونية بداخلها كمية لزيت مخدر الماريجوانا، وطبنجة صوت، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وجهاز "تابلت" وسيارة.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بنحو مليونين و500 ألف جنيه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.