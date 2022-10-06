"أمن المنافذ" يضبط 66 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 66 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود- التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب- عن ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و50 قضية في مجال الأمن العام، و10 قضايا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وقضية واحدة في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.

كما أسفرت الجهود عن تنفيذ 265 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 1909 مخالفات مرورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.