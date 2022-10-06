وزير الأوقاف نائبًا عن مدبولي في افتتاح مؤتمر "الفتوى والتنمية المستدامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لحضور مؤتمر دار الإفتاء "الفتوى وأهمية التنمية المستدامة".

وتعقد دار الإفتاء المصرية مؤتمرها العالمي السابع يومي 17 و18 أكتوبر بفندق الماسة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "الفتوى وأهمية التنمية المستدامة".

ويشارك في المؤتمر، كبار المفتين والوزراء والعلماء من أكثر من 90 دولة حول العالم، فضلا عن مشاركةً عالية المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وعدد من الهيئات الدولية الأخرى.