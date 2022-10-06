اتصال هاتفي.. الرئيس التونسي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، اتصالا تليفونيا من الرئيس التونسي قيس سعيد، قدم خلالها التهنئة إلى الرئيس بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التونسي أشار إلى أن ملحمة العبور تمثل صفحة مشرقة من التضحية والنضال من أجل الدفاع عن الأرض وعن قيم الحرية والكرامة، وهي الذكرى التي ستظل راسخة في عقول وقلوب شعوب الأمة العربية.

ومن جانبه عبر الرئيس السيسي عن خالص امتنانه وتقديره لتلك اللفتة الكريمة من الرئيس قيس سعيد، متمنيا لتونس الشقيقة ​حكومة وشعبا كل تقدم وسلام وازدهار.​