لتأمين إنتاج المحاصيل.. برلماني يطالب بالاستعداد لمواجهة التغييرات المناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قطاع الزراعة، يعد من أبرز القطاعات المتأثرة بالتغييرات المناخية، حيث تشير الدراسات والتوقعات إلى انخفاض إنتاجية كافة المحاصيل ولاسيما المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح والأرز والذرة، بسبب تلك التغييرات المناخية وكذلك نقص المياه، الأمر الذى يتطلب الاستعداد جيدًا لتلك الآثار التي تهدد الأمن الغذائي.

وأضاف البرلماني، تصريحات للمحررين البرلمانيين، :"لاشك أن الجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي، في التوسع بمشروعات الاستصلاح الزراعي من شأنها التخفيف من آثار التغيرات المناخية على الأمن الغذائي، حيث تم تنفيذها في الوقت المناسب وتمثل طفرة كبيرة في تاريخ مصر الزراعي"، متابعا، :"إلا أن الأمر يتطلب أيضا من الحكومة الاستعداد لمواجهة آثار تلك التغييرات المناخية، من خلال العمل علي استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية، لاسيما الاستراتيجية، تتماشى مع آثار تلك التغييرات المناخية وتضمن زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف كما تتماشى مع قلة المياة، وهو ما يتم من خلال تعظيم دور مراكز البحوث الزراعية في هذا الاتجاه".

وأشار "البنا"، إلى ثقته الكبيرة في قدرة العلماء والباحثين المصريين علي القيام بذلك الدور الذي من شأنه تأمين غذاء المصريين، داعيا لتنظيم مسابقة سنوية لتكريم أصحاب أفضل أبحاث علمية تستهدف زيادة الإنتاج الزراعى رأسيا في ظل التغيرات المناخية، ومنحهم جوائز مالية قيمة وذلك لتشجيعهم وتحفيزهم لمواصلة الجهود في تلك المهمة الوطنية.

وأكد البرلماني، أهمية التعاون الدولي في هذا الملف، وأن علي الدول الصناعية الكبرى تحمل مسئوليتها تجاه الآثار السلبية للتغيرات المناخية، من خلال مساعدة الدول النامية في مواجهة تلك الآثار، لاسيما وأن تلك الدول النامية مثل الدول الإفريقية تدفع ثمن خسائر تلك الآثار السلبية للتغيرات المناخية حاليا، رغم أنها لا تساهم إلا بقدر ضئيل في الانبعاثات الحرارية علي كوكب الأرض وهو 3% فقط مقابل 80% للدول الصناعية الكبرى.

وتابع: "مصر تعد من أولى الدول في العالم التى تهتم بقضية التغيرات المناخية و تستضيف قمة المناخ العالمية علي أرضها بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة نحو ٢٠٠ دولة".