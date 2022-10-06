إحباط محاولة تهريب 52 هاتفا محمولا مع راكب بمطار الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة أخفاها راكب مصري الجنسية فور وصوله من الكويت بين طيات الملابس، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين من الكويت ترانزيت الكويت (القاهرة / الغردقة) على طائرة شركة مصر للطيران، اشتبه محمود خميس، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول، في راكب مصري الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد كمال الدين مأمور الفحص تحت إشراف محمد صبحي، رئيس القسم تلاحظ وجود أشياء تكرارية متماثلة.

وكلف مهند سامي، نائب مدير الإدارة، حسن فتحي، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 52 هاتفا محمولا ماركات متنوعة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.