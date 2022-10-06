بعد وفاة طفلتين بالإسكندرية.. "الصيادلة" تناشد أعضائها بالتوقف عن إعطاء الحقن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

طالب الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة (تحت الحراسة)، أعضاء النقابة بالتوقف عن إعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدليات، في أعقاب واقعة وفاة الطفلتين إيمان وساجدة بعد تلقيهما جرعات دوائية في صيدلية بالإسكندرية.

وقال عبدالحميد في تصريحات لمصراوي، الخميس: "الصيدليات ليس مكان للحصول على الحقن، وهذا دور الدولة ممثلة في المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المرخصة".

وأضاف أن "الكثير من المرضى يضغطون على الصيدلي لإعطائه الحقنة، ويقوله مش لاقي مكان، وبالتالي نعطيها خدمة مجتمعية ليس أكثر".

وشدد على ضرورة أن يتوخى الصيادلة الحذر، إذ أن مساعدة المريض قد تنعكس سلبًا عليهم، وفق قول "عبدالحميد".

وقالت النيابة العامة، إنها تواصل تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفلتين إيمان وساجدة بمينا البصل بحي غرب الإسكندرية، بعد حقنهما بعقار طبي داخل صيدلية دون إجراء تحليل الحساسية لهما مما أدى الى وفاتهما.

وأمرت النيابة العامة بحبس الصيدلانية المتهمة في الواقعة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وحبس عامليْن لديها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.

وعاد وكيل نقابة الصيادلة للقول إن "واقعة الإسكندرية غير واضحة بشكل كامل حتى الآن، فالحقن تحديدا لو فيها مشاكل تظهر خلال عشر دقائق على أقصى تقدير لأنها تدخل على الدورة الدموية بشكل مباشر، والبعض يتحدث عن وفاة الطفلتين بعد ساعات، وفي كل الأحوال ننتظر تحقيقات النيابة العامة التي ستصدر القول الفصل في تلك القضية".

وشدد على أن "إجراء اختبار حساسية ليس دور الصيدلي، من يقوم بهذا الاختبار الطبيب أو التمريض في المستشفيات، ودورنا يقتصر على صرف الدواء وما يتعلق به".