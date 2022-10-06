مؤتمر المناخ cop27.. البيئة: برنامج تثقيفي حول التغيرات المناخية بمكتبة مصر العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة، من خلال جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، برنامجا تثقيفيا حول قضية ​التغيرات المناخية، بمكتبة مصر العامة الرئيسية بمشاركة 50 شابا وفتاة وذلك في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة مؤتمر المناخ COP27 مطلع الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وتضمنت فعاليات البرنامج التوعوي تنفيذ ندوة حول التغيرات المناخية وأسبابها والآثار السلبية الناتجة عنها وآليات التكيف والتخفيف مع تغير المناخ، كما تم تنفيذ ندوة أخرى عن منظومة إدارة المخلفات وأثرها على النظم البيئية والحد من التغيرات المناخية.

بدأ البرنامج بعرض تصور عن التغير المناخي من خلال عروض تقديمية قدمها المحاضرون للمشاركين ووضع تعريف التغير المناخي والأسباب والآثار والأضرار المترتبة على التغير المناخي والفرق بين التخفيف والتكيف ودور الفرد لمواجهة تأثير التغيرات المناخية.

وشارك الحضور بعدد من الحلول والمقترحات والأفكار التي تساهم في حل المشكلة وقدموا حلولا مبتكرة وعدد من المبادرات التي تساهم في مواجهة الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتغلب عليها.​