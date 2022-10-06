قتال وتحدٍ وفخر بالانتصار.. عناوين الصحف المصرية خلال 6 أكتوبر 1973

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تناولت الصحف المصرية، خلال يومي 5 و6 أكتوبر 1973، قبيل الحرب بساعات معدودة، تفاصيل كثيرة عن الوضع على الجبهة وحالة التوتر عسكريًّا، علاوة على الموقف الدولي المتأزم سياسيًّا، بينما احتفت صحف 7 أكتوبر بالعبور والنصر.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز ما جاء في صحف "الأهرام، الجمهورية، الاخبار، المساء، وكالات الأنباء"، خلال ذلك الوقت.

الأهرام

جاء مانشيت يوم 5 أكتوبر 1973: "توتر حاد على الجبهة السورية يُهدد بالانفجار في أي وقت"، حيث كان يرأس تحريرها حينذاك محمد حسنين هيكل، علاوة نشرها "الحشد العسكري الإسرائيلي على الخطوط يتزايد بشكل خطير تحت مظلة مستمرة من الطيران فوق المنطقة كلها" و"القوات السورية تعلن استعدادها لرد أي هجوم".

والمانشيت الرئيسي للصفحة الأولى، يوم 6 أكتوير كان نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية نص على: "سادت إسرائيل حالة من الارتباك لتوقف الراديو والتلفزيون وجميع أجهزة الإعلام عن إذاعة أي معلومات ابتداء من مغرب أمس حتى مساء اليوم السبت بمناسبة الاحتفال بيوم كيبور (الغفران) وهو أكبر الأعياد الدينية اليهودية".

وفي 7 أكتوبر نشرت جريدة الأهرام نجاح الجيش في عبور القناة واقتحام خط بارليف، وكان المانشيت "قواتنا عبرت القناة واقتحمت خط بارليف.. معارك ليلية عنيفة بالدبابات في سيناء بعد نجاح عملية العبور الضخمة".

الجمهورية

كان مانشيت جريدة الجمهورية، في 5 أكتوبر 1973 "النمسا تتحدى الإرهاب الأمريكي.. ومستشار النمسا يكشف عملية فدائية كبرى كانت تستهدف ضرب معسكر المهاجرين اليهود" وكان يرأس تحريرها مصطفى بهجت.

ويوم الحرب 6 أكتوبر 1973، نشرت "إسرائيل في ذهول" و"قرار زائيري بقطع العلاقات مع إسرائيل ينزل كالصاعقة على الحكومة الإسرائيلية التي لم تفق حتى الآن من ضربة فيينا"، و"إيبان يفقد أعصابه ويتهم الرئيس موبوتو بالخيانة وصحف إسرائيل تطالب الحكومة بتحديد حجم مساعداتها لإفريقيا".

ونشرت يوم 7 أكتوبر: "قواتنا تقاتل الآن فوق سيناء.. قواتنا تصد عدوانًا إسرائيليًا ثم تقتحم القناة على طول المواجهة وترفع العلم المصري فوق الضفة الشرقية".

و"السادات ينتقل إلى قيادة القوات المسلحة ليكون على اتصال دائم بسير المعركة، معارك شاملة برية وبحرية وجوية علي طول خطوط النار المصرية والسورية مع إسرائيل، الطيران المصري يقصف مواقع العدو ويسقط 11 طائرة والأسطول البحري يضرب قوات العدو علي الساحل الشمالي لسيناء، إسرائيل تعترف بالعبور المصير وتعلن "المدرعات المصرية تتدفق عبر جسرين علي القناة، القوات السورية ترد العدوان الإسرائيلي وتطارد العدو في الجولان وتحرر مواقع عديدة منها جبل الشيخ".

الأخبار

نشرت جريدة الأخبار يوم 6 أكتوبر 73 مانشيتها بعنوان: "طوارئ في الفجر.. مصرع نائب مدير البوليس الإسرائيلي في غزة بقنبلة.. المقاومة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ الكاملة بعد التحركات الأخيرة للحشود الإسرائيلية".

وخلال 7 أكتوبر نشرت "عبرنا القناة ورفعنا علم مصر.. إسرائيل تعترف بنجاح العبور المصري وتدفق المدرعات المصرية في سيناء.. استولت قواتنا على معظم الشاطئ الشرقي للقناة وتواصل القتال بنجاح.. قواتنا البحرية تدمر الأهداف المهمة للعدو على ساحل سيناء الشمالي، المقاتلات المصرية تضرب مواقع العدو وتتصدى لهجوم جوي كبير، القوات السورية تقتحم مواقع العدو وتحرر جبل الشيخ وعدة مراكز بالجولان".

وفي 8 أكتوبر نشرت الأخبار مانشيت بعنوان: "قواتنا تتقدم.. وتأسر.. وترد الهجوم المضاد".. ضباط وجنود من الأعداء استسلموا بدباباتهم وآخرون هربوا وتركوا معداتهم.. فشل العدو في ضرب المعابر وزاد تدفق قواتنا إلى سيناء.. خسرت إسرائيل 57 طائرة و92 دبابة وخسرنا 21 طائرة وعددًا من الدبابات.. إسرائيل تعترف: القوات السورية تتقدم في الجولان.

المساء

نشرت جريدة "المساء" يوم 5 أكتوبر: "ديان يقول: إغلاق مركز شيناو كارثة لإسرائيل، حشود إسرائيلية على الجبهات السورية والأردنية واللبنانية والكونجرس يحدد سلطات الرئيس الأمريكي في إعلان الحرب".

وفي يوم السادس من أكتوبر نشرت: "إسرائيل تمهد لعدوان جديد على الدول العربية"، ونشرت أيضًا: "المصادر الإسرائيلية تعلن أن إسرائيل تمهد للعدوان بحملة دعائية واسعة حول وجود حشود عربية".

ونقلًا عن وكالات الأنباء، قالت الصحيفة: "الوكالات تقول إن المحاولة الإسرائيلية الجديدة لخلق التوتر ستؤدي إلى انفجار جديد وسورية تدعو إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة ومقاطعتها في كافة المجالات".

ونشرت جريدة المساء يوم 7 أكتوبر: "قواتنا تواصل تقدمها في سيناء"، القوات المصرية تتدفق عبر قناة السويس وتواصل تقدمها صباح اليوم والاشتباكات الأرضية والجوية مستمرة، تدمير 5 قطع بحرية للعدو و27 طائرة و60 دبابة و115 موقعًا حصينًا وأسر عدد من جنود العدو، والقوات السورية تواصل تقدمها في هضبة الجولان وتسقط 10 طائرات وتغرق 4 قطع بحرية".

الجريدة كانت تصدر عن دار التحرير وكان يرأس مجلس إدارتها مصطفى بهجت بدوي

الصحف الرياضية

كان المانشيت الأبرز في صفحات الرياضة بالجرائد الصادرة يوم الحرب "الزمالك يتعادل مع الاتحاد دون أهداف والأهلي يفوز على المنيا".