محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

شهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة احتفالًا بالذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر وهي الاحتفالية التي تأتي بالتزامن مع الاحتفالات التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بكافة محافظات مصر.

بدأت الاحتفالية بمسيرة لأكثر من 2000 شاب وفتاة بأعلام مصر من أمام متحف الحضارات بمصر القديمة حتى مدينة الخيالة وهي إحدى المدن الحضارية الجديدة التي أقامتها الدولة بديل للعشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مساكن لائقة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لقاطنيها.

وشهد الاحتفالية اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، وسيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد السيد ليلة، رئيس حي مصر القديمة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومجموعة كبيرة من شباب مراكز الشباب بالقاهرة وأعضاء برلمان شباب مصر، وطلائع وكشافة القاهرة.

وتضمنت الاحتفالية عروض فنية واستعراضية وفنون شعبية وإقامة المهرجان الكشفي الأول لمحافظة القاهرة تحت شعار (بداية جديدة للمواطن المصري) بمركز التنمية الشبابية بالخيالة بمشاركة فرق الكشافة والجوالة للقاهرة.

ووجه محافظ القاهرة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة نصر أكتوبر، مؤكدًا ضرورة تعريف الأجيال الجديدة بحرب أكتوبر وأبطالها، مشيرًا إلى أنها لم تكن حربا عسكرية فقط بل كانت نموذج للإرادة والتحدي والإصرار على استعادة الحق وخطوة نحو البناء والتنمية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الاحتفال بمنطقة مصر القديمة التي شهدت تطويرًا كبيرًا خلال السنوات الـ 8 الماضية من أبرزها متحف الحضارات وعدد من المحاور الجديدة ومدينة الخيالة دلالة على حرص القيادة السياسية على استمرار حق المواطنين في جني ثمار التنمية بعد نصر أكتوبر.

ووجه محافظ القاهرة رسالة للشباب بأن مصر عظيمة دومًا بتاريخها وقائدها وشعبها وقواتها المسلحة.

ولاقت الاحتفالية تفاعلا كبيرا من أهالي وأطفال الخيالة الذين حرصوا على المشاركة فيها.​