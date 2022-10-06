شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنباء" الكويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسي بشأن ذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن ذكرى انتصارات أكتوبر، والتى أكد فيها أن يوم السادس من أكتوبر قُدر له أن يظل خالدا ليس فقط فى وجدان مصر وشعبها، وإنما فى ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام.

وكتبت الصحيفة، تحت عنوان "السيسي: سنحقق معجزة العبور الآمن للجمهورية الجديدة"، أن الرئيس السيسي أكد أن حرب أكتوبر المجيدة أبرزت مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي مرت بها مصر والأمة العربية وحققت فيها مصر معجزة العبور.. مضيفة:"أن الرئيس قال - في كلمته أمس خلال الندوة التثقيفية الـ 36 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الـ 49 - أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام، وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته".

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله: "كما شاء القدر لجيل أكتوبر أن يعاصر مراحل تاريخية ذات أعباء جسام، فإن الأجيال الحالية كانت على موعد أيضا مع القدر لتعيش مرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر الممتد؛ لتعاصر أحداثا وتداعيات هائلة أمنية وسياسية واقتصادية يشهدها العالم بأسره".