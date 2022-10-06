شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء ساحات انتظار أعلى محطة ماسبيرو الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت وزارة النقل ساحات انتظار أعلى محطات مترو ماسبيرو وجمال عبد الناصر، للسيارات؛ وذلك لاستغلال المساحات أعلى المحطات، ومن المقرر أن يتم تشغيل الساحات خلال أيام.

وافتتحت وزارة النقل 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو أمام الجمهور بشكل تجريبى لمدة شهر تمهيدا لافتتاحها بشكل رسمى الشهر القادم، ويوضح الخليج 365 تفاصيل تشغيل المحطات الجديدة للمترو.

يذكر أن الجزء الذى تم تشغيله تجريبياً أمام حركة الركاب اليوم هو جزء من المرحلة الثالثة من المشروع والتى تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلي جامعة القاهرة كما أنه جاري العمل على قدم وساق في الجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B والذي يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان) وعدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى القومية العربية – محطة الطريق الدائري و التي سيتم ربطها مع مشروع اتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره لتحقيق تبادل الخدمه بينهما ) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ] وكذلك في الجزء الثالث من المرحلة الثالثة3C والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [3محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل ) ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين ].