حسام صادق: انطلاق التسجيل الإلكترونى للتأمين الصحى الشامل ببوابة مصر الرقمية

وقال المهندس حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن ذلك يأتى فى إطار تسهيل عملية التسجيل للمواطنين في نظام التأمين الصحي الشامل وذلك في نطاق محافظات التطبيق بالمنظومة.

وأضافالمهندس حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل: يعد ذلك سابقة في اتاحة الخدمات الالكترونية لجميع المستفيدين ، حيث يأتي هذا تماشياً مع سياسة الدولة في الاتجاه للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال نظام التأمين الصحي الشامل، بما يضمن إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمستفيدين.

وأوضح المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل أن منظومة التأمين تقدم سعرا عادلا للخدمات الطبية، مشيرا إلي أن هناك لجنة تسعير مختصة بتحديد ثمن الخدمة، مضيفا أن هناك تطورا كبيرا للنظم التكنولوجية داخل المنطومة.

وتابع المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل طبيب الرعاية الأولية أو طبيب الأسرة له أهمية كبيرة في المنظومة، مشيرا إلى وجود "كول سنتر" يقدم كل الاستفسارات والمعلومات للمواطن، ومن خلاله يتم تقديم خدمة الحجز.