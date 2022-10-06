توجيهات مشددة من الحج السعودية بشأن خدمات المعتمرين والتصاريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة الحج والعمرة، توجيهات مشددة على ضرورة التزام شركات ومؤسسات العمرة بتقديم حزم الخدمات كافة لضيوف الرحمن على أكمل وجه.

يأتي ذلك بهدف رفع جودة الخدمات في القطاع السعودي، وتيسير رحلة ضيوف الرحمن داخل الأراضي المقدسة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الحج السعودية، أن جميع شركات ومؤسسات العمرة مُلزمة التزامًا تامًا بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها، وتفويجهم للمسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصاريح، ويشمل هذا الإجراء من يرغب منهم في تكرار العمرة خلال فترة وجودهم في مكة المكرمة، وأيضًا إصدار تصاريح الصلاة في الروضة لمن يرغب.

وتتابع الوزارة، مستوى جودة الخدمات، والتزام الشركات والمؤسسات بتقديمها من خلال الجولات الرقابية الميدانية المستمرة، والرصد الآلي المُكثف، مُؤكدةً أنه تم توجيه الفرق الميدانية بالوزارة في مراكز الفرز بجوار المسجد الحرام والمسجد النبوي لرصد أي مخالفة ميدانية، واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين بهدف تعزيز جودة الخدمات.

وعلى الصعيد المصري، تنطلق أولى رحلات العمرة من مصر إلى الأراضي المقدسة أول شهر أكتوبر الحالي، وفقا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك عقب انتهاء شركات السياحة، من توثيق عقود العمرة مع الوكالات السعودية.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة السياحة والآثار، انتهاء قطاع السياحة من جميع الاستعدادات تمهيدا لانطلاق موسم العمرة 1444 هـ.