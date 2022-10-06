شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق حلوان تنظم مؤتمرها السنوى حول" الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار الأجنبى" والان مع تفاصيل الخبر
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية الاسثمار الأجنبي فى تحقيق التنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030 ـ ومناقشة المعوقات والإشكاليات القانونبة والاقتصادية والعملية التي تعوق نمور الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى مناقشة أهم العوامل الاقتصادية والقانونية المؤثرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما يهدف المؤتمر إلى الوصول إلى حلول وآليات عمل محددة لتشجيع الاستثمار الأجنبي بغرض تحقيق النمو الاقتصادى فى ضوء رؤية مصر 2030 ، ودعم المشرع المصرى بالأفكار والنظريات الاقتصادية والقانونية التي تشجع على الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر.
ويناقش المؤتمر عدد من المحاور منها الجوانب الاقتصادية للاستثمار الأجنبي، وعقود الاستثمار الدولية والقانون الواجب التطبيق عليها ، والاقتصاد الأخضر والاستثمار الأجنبي المباشر فى ضوء تحديات التغير المناخى والمنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الدولية ودور الوسائل البديلة فى تسويتها، والحماية الشرعية والقانونية للاستثمار الأجنبي، ودور سوق الأوراق المالية وهيئة الاستثمار والرقابة المالية فى تشجيع الاستثمار.