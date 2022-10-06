شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انخفاض الحرارة.. اعرف درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الاثنين المقبل، كما يلى:
- الخميس 6 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة المحسوسة 32.
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29.
جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 37.
شمال الصعيد العظمى 32 درجة المحسوسة 33.
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42.
- الجمعة 7 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة المحسوسة 31.
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29.
جنوب سيناء العظمى 34 درجة المحسوسة 36.
شمال الصعيد العظمى 30 درجة المحسوسة 31.
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39.
- السبت 8 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة المحسوسة 30.
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29.
جنوب سيناء العظمى 33 درجة المحسوسة 35.
شمال الصعيد العظمى 29 درجة المحسوسة 31.
جنوب الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 37.
- الأحد 9 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة المحسوسة 30.
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29.
جنوب سيناء العظمى 32 درجة المحسوسة 34.
شمال الصعيد العظمى 29 درجة المحسوسة 30.
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة المحسوسة 35.
- الإثنين 9 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة المحسوسة 30.
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29.
جنوب سيناء العظمى 32 درجة المحسوسة 34.
شمال الصعيد العظمى 29 درجة المحسوسة 30.
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة المحسوسة 35.