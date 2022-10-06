أخبار مصر

انفوجراف.. محطة مترو ناصر أكبر محطة بالخط الثالث وبوابة الربط مع الخط الأول

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. محطة مترو ناصر أكبر محطة بالخط الثالث وبوابة الربط مع الخط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت وزارة النقل 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو أمام الجمهور بشكل تجريبى لمدة شهر تمهيدا لافتتاحها بشكل رسمى الشهر القادم، ويوضح الخليج 365 أماكن المحطات الجديدة للمترو وأوقات التشغيل وأسعار الركوب.

ومن بين المحطات التى تم افتتاحها بشكل تجريبى أمام الجمهور، محطة ناصر، والتى تعد أكبر محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن المحطة

- هى محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو

- 10 ألاف متر مربع إجمالي مساحتها

وتضم:

1. 4 أدوار

2. 52 بوابة تذاكر

3. 4 ماكينات إصدار التذاكر اتوماتيكيا ( TVM )

4. 37 سلم كهربائي من منسوب الشارع حتى أرصفة المحطة

5. مكيفة الهواء

6. بها شاشات على الأرصفة لإعلام الركاب بمواعيد قدوم القطارات

7. مصاعد وسلالم كهربائية

 

استعدادات خاصة لاستقبال ذوي الهمم:

 

1. 2 مصعد كهربائي من منسوب الشارع حتى الأرصفة

2. يوجد بالأرصفة بلاطات بارزة لتسهيل حركة تنقلاتهم


محطة ناصر

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا