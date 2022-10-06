ومن بين المحطات التى تم افتتاحها بشكل تجريبى أمام الجمهور، محطة ناصر، والتى تعد أكبر محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. محطة مترو ناصر أكبر محطة بالخط الثالث وبوابة الربط مع الخط الأول والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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