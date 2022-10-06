رئيس الوطنية للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ

هنأ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية؛ بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى الملهمة التي تحولت إلى وصفة نجاح، وسر من أسرار قدرة هذا الوطن على الصمود والوثوب إلى مستقبل تصنعه القيادة الواعية والسواعد المخلصة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام "إن انتصارات أكتوبر لم تكن مجرد ملحمة عبور - لا تزال تدرس في الأكاديميات العسكرية - بل درسا محفورا في كتب التاريخ.. وعقول صناع السياسة في العالم أجمع، مضيفا أن أكتوبر هو درس في فنون القيادة الوطنية الرصينة، والقدرة على التخطيط الهادئ، ومواجهة التحديات دون ضجيج، والتحرك على أرض الواقع بما يلائم الأهداف المرجوة".

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن أكتوبر الذي نحتفل بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصاراته هو المؤشر الذي نحتكم له في تقييم كل مرحلة من عمر هذا الوطن، خاصة المرحلة الحالية التي تعد بمثابة عبور لجمهورية جديدة نلمس ثمارها في كل شبر من ربوع هذا الوطن، بفضل قيادة سياسية واعية بحجم المخاطر والتحديدات، وقادرة على تطويع سواعد المخلصين لصناعة مستقبل يليق بهذا الوطن وأبنائه.

وتقدم حسين زين بالتهنئة للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة بالعبور العظيم الذي تحقق على يد الجيش المصري وتلاحم الشعب معه في فترة سيتوقف التاريخ أمامها كثيرا.

وأكد حسين زين أن جيل أكتوبر من أبناء القوات المسلحة المصرية الذين سبقونا إلى الفداء.. سيظل ملهما لأجيال جديدة متعطشة لملاحم البناء والتنمية، يستلهم منهم روح التحدي والقدرة على صنع معجزات جديدة تزيد من السجل المشرف لهذا الوطن، بفضل القيادة الوطنية المخلصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من طموح المصريين مشاريع قابلة للتحقق بمنهج وخطة وطنية لا تبتغي سوى وجه الله ومصلحة هذا الوطن.