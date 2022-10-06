"الوزراء" يوافق على مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات التزام بترولية لهيئة البترول و "القابضة للغازات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 6 مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات التزام بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية في مناطق: شرق بير النص، وجنوب رأس قطارة، وجنوب غرب مليحة، وبرج العرب، وشمال سيناء البحرية، وغرب البرلس البحرية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات سوهاج والمنيا وبني سويف؛ بغرض استخدامها في إقامة مدارس ابتدائي، وتعليم أساسي، وثانوي فني عليها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لآثاره الإيجابية المرجوة على خطط التنمية بوجه عام.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "جامعة السويس"، التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة عشرين عاما فى قطعة أرض بمساحة 500م2، كائنة بمقر الجامعة، وذلك لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع للبنك عليها.