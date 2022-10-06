هل هناك وقت مُفضل لشحن الرصيد بالعداد "أبو كارت"؟.."الكهرباء" تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يتساءل عدد كبير من المواطنين، أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع والكودية "أبو كارت"، عن الأوقات المفضلة لشحن رصيد العداد، وما يتردد بخصوص أن شحن العداد بالأيام الأولى من الشهر، يوفر في استهلاك الرصيد عن الشحن في الأيام الأخيرة من الشهر.

وأوضح مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه لا يوجد وقت مفضل لشحن العداد سواء أول أو نهاية كل شهر، ولكن هناك العديد من العدادات مسبقة الدفع يتم تركيبها للمشتركين بنظام التقسيط علي فترة تصل إلى 24 شهرًا خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم (الميكانيكي) بآخر مسبق الدفع (أبو كارت)، منوهًا إلى أن هناك بعض المشتركين لديهم تراكمات إستهلاك وتقوم شركات توزيع الكهرباء بجدولة هذه التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الإستهلاك الشهري للمشترك وفي حالة تغير العداد القديم بمسبق الدفع - يتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد أو مع أول عملية شحن.

وأكد المصدر لمصراوى، "لهذا يفضل لبعض العدادات شحن الرصيد أول الشهر خاصةً لأنه يكون عند الشريحة الأولى وبالتالي الرصيد بالكيلو يكون أكبر"، وهو ما أوضحه أيضًا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في بيان له مؤخرًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنه لا يوجد وقت مفضل لشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع "أبو كارت".

وأكد الجهاز أنه يمكن شحن عداد الكهرباء في أي وقت من الشهر لأن قيمة الشحن لا تتأثر بأول الشهر أو نصفه أو آخره، موضحا أن أسعار الشرائح لا علاقة لها بنوع العداد سواء تقليدي أو مسبق الدفع مؤكدًا أن أسعار شرائح الكهرباء، تعتبر واحدة مهما اختلف نوع العداد.

وأضاف أنه يجب التأكد من صحة ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد مسبوق الدفع لأنه في حال اختلاف التاريخ والوقت المسجل بالعداد عن تاريخ ووقت اليوم، من الممكن أن يؤدي إلى خطأ في حساب استهلاك الشرائح لأن حساب الاستهلاك يحسب عن طريق شرائح الاستهلاك وتبدأ يوم 1 في الشهر وتنتهي في آخر الشهر ليبدأ العداد حساب شهر جديد ويستمر هذا طوال أشهر السنة.

ولفت إلى أنه بدون هذا الضبط لا يتمكن المشترك من الاستفادة من الأوقات الصديقة التي لا تنقطع فيها الكهرباء حتى في عدم وجود رصيد مثل أيام الجمع من كل اسبوع والأجازات الرسمية والأعياد والفترة من 5 مساء إلى العاشرة صباحا.

وأشار إلى أنه في حال اختلاف التاريخ والوقت المسجل بالعداد عن تاريخ ووقت اليوم، يجب إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك فورًا حتى يتم إعادة ضبط التاريخ والوقت.