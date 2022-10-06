14 صورة ترصد إعادة تأهيل شوارع مسار محطات مترو الأنفاق بالكيت كات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشرت وزارة النقل والمواصلات صوراً للشوارع المحيطة بمحيط الكيت كات، وذلك بعد إعادتها إلى حالتها المميزة، خصوصا محطتي صفاء حجازي بالزمالك، والكيت كات بالجيزة.

وافتتح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومارك باريتي، السفير الفرنسي في القاهرة، التشغيل التجريبي لـ مترو الزمالك، محطة "صفاء حجازي"، وهي جزء من المرحلة الثالثة لخط المترو الثالث.

ويمتد الجزء الأول من المرحلة الأولى من محطة العتبة حتى محطة الكيت كات بطول 4كم، و التي تشتمل على (4) محطات نفقية وهي (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات)، مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب وإجراء التجارب الخاصة بتسيير القطار والاختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم في المسير.