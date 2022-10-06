المرور ترفع آثار حادث سير أعلى محور دائري المنيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بمنطقة الكونيسة في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى محور دائري المنيب في الاتجاه القادم من المريوطية بمنطقة الكونيسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، وتحفظت قوات الأمن على السيارة وقائدها المتسبب في الحادث.