شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 6/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:24 ص
موعد صلاة الظهر 11:43 ص
موعد صلاة العصر 05: 3
موعد صلاة المغرب 5:36 م
موعد صلاة العشاء 6:53
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:28 ص
موعد صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 3:09
موعد صلاة المغرب 5:40 م
موعد صلاة العشاء 6:58 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:19
موعد صلاة الظهر 11:39 م
موعد صلاة العصر 3:00 م
موعد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:49 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:13
وقت صلاة الظهر 11:31
موعد صلاة العصر 2:53 م
وقت صلاة المغرب 5:25 م
وقت صلاة العشاء 6:40 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:20 ص
موعد صلاة الظهر 11:37 ص
موعد صلاة العصر 00: 3
موعد صلاة المغرب 5:33 م
موعد صلاة العشاء 6:45