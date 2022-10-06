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10 معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2023.

 

 

- تعقد الامتحانات ورقية وفق نظام البابل شيت بأسئلة تقيس مستوى الفهم والتحليل والتطبيق وليس الحفظ.

 

-  المركز القومي للامتحانات قام بإعداد مواصفات الورقة الامتحانية ليكون الطالب على علم بها.

 

- الورقة الامتحانية تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد وهي أسئلة (تعرُف على الإجابة)، وأسئلة مقالية وهي أسئلة (إنتاج إجابة).

 

- لن تتخطى الأسئلة المقالية أكثر من 15% من إجمالى عدد الأسئلة و85% اختيار من متعدد.

 

- التصحيح سيتم إلكترونيًا، وفق آلية تضمن الشفافية مع توافر مراكز تصحيح إلكتروني على مستوى الجمهورية.

 

-  نموذج الإجابة يشتمل على مستويات التقدير Rubrics .

 

- الامتحانات تعقد بنظام الاوبن بوك وسيتاح للطالب كتيب المفاهيم لدخول لجنة الامتحان له.

 

- تم إعداد دليل الطالب لكل مادة يتضمن وصفًا للمادة ومخرجات التعلم والروابط المتاحة للدروس والموضوعات الدراسية، فضلًا عن المصادر المختلفة والتي في ضوئها يتم إعداد الامتحانات.

- سيتم تصحيح الامتحانات المقالية أو الأسئلة المقالية والتى تمثل 15% فى كل مادة من قبل المعلمين حيث يشارك فى التصحيح أكثر من معلم وبشكل الكترونى.

 

- تصحيح الامتحانات ورصدها وتجميع الدرجات يتم إلكترونيا اى أن العامل البشرى انتهى من امتحانات الثانوية العامة.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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