القاهرة - سامية سيد - افتتحت وزارة النقل 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو أمام الجمهور بشكل تجريبى لمدة شهر تمهيدا لافتتاحها بشكل رسمى الشهر القادم، ويوضح الخليج 365 أماكن المحطات الجديدة للمترو وأوقات التشغيل وأسعار الركوب.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن محطات المترو الجديدة وأوقات تشغيلها والأسعار والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية