شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن محطات المترو الجديدة وأوقات تشغيلها والأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - افتتحت وزارة النقل 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو أمام الجمهور بشكل تجريبى لمدة شهر تمهيدا لافتتاحها بشكل رسمى الشهر القادم، ويوضح الخليج 365 أماكن المحطات الجديدة للمترو وأوقات التشغيل وأسعار الركوب.
- تم التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ( 3A ).
- تمتد المحطات من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4 كم.
- تشتمل على (4) محطـات نفقية هى (ناصر بالاسعاف– ماسبيرو بجوار وزارة الخارجية– صفاء حجازى بالزمالك– الكيت كات على كورنيش النيل).
- اوقات تشغيل المحطات هى نفس اوقات تشغيل المترو.
- أسعار الركوب هى نفس اسعار ركوب المترو حسب عدد المحطات.