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تعرف على أماكن محطات المترو الجديدة وأوقات تشغيلها والأسعار

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القاهرة - سامية سيد - افتتحت وزارة النقل 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو أمام الجمهور بشكل تجريبى لمدة شهر تمهيدا لافتتاحها بشكل رسمى الشهر القادم، ويوضح الخليج 365 أماكن المحطات الجديدة للمترو وأوقات التشغيل وأسعار الركوب.

  • تم التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ( 3A ).
  • تمتد المحطات من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4 كم.
  •  تشتمل على (4) محطـات نفقية هى (ناصر بالاسعاف– ماسبيرو بجوار وزارة الخارجية– صفاء حجازى بالزمالك– الكيت كات على كورنيش النيل).
  • اوقات تشغيل المحطات هى نفس اوقات تشغيل المترو.
  • أسعار الركوب هى نفس اسعار ركوب المترو حسب عدد المحطات.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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