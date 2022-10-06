خليك واعى.. إلغاء الدعم التموينى عن السلع الأساسية خلال أكتوبر شائعة (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات الأخيرة شائعة حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التموينى عن عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجارى، إلا أن وزارة التموين ردت على هذه الشائعة.



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الحقيقة:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء الدعم التموينى عن عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجارى.



خليك واعى

أوضحت الوزارة أنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن

وشددت الوزارة على الآتى:

استمرار الدعم التموينى وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعى دون أى تغيير



خليك واعى (3)

سيكون بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية

كما تم منذ شهر سبتمبر 2022 صرف الدعم الاستثنائى المقرر على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية ولمدة 6 أشهر

يتم صرف الدعم الاستثنائى فى صورة حزمة من السلع التموينية وتتراوح قيمته من 100 و200 إلى 300 جنيه حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية

كل السلع الغذائية وغير الغذائية بالمنافذ التموينية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق

يجرى شن حملات تفتيش دورية على كل الأسواق، لمنع أى تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية