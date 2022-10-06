شكرا لقرائتكم خبر عن فرحانة حسين سالم.. فدائية بدوية ساهمت في النضال ضد العدو الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي يوسف الحسيني، تفاصيل بطولة السيدة فرحانة حسين سالم إحدى بطلات مصر، تفاصيل بطولة والدته، موضحًا إنها فدائية ابنة شمال سيناء تدربت على يد سلاح الصاعقة المصرية، وأول عملياتها تفجير قطار بضائع وأسلحة إسرائيلية، وساهمت في نقل خرائط مواقع جيش العدو، بالإضافة إلى مشاركتها في عمليات كثيرة، مشيرًا إلى أن الرئيس محمد أنور السادات كرمها ومنحها نوط الامتياز من الدرجة الأولى.

وقال الحسيني خلال حلقته اليوم عبر برنامج "التاسعة" المذاع على قناة مصر الأولى، إن "فرحانة" بدوية فدائية سيناوية سجلت اسمها من نور في صفحات النصر، لافتًا إلى أنه تم تجسيد جانبًا من بطولاتها في فيلم "الممر" بواسطة الفنانة أسماء أبواليزيد.

وقال عبدالمنعم إبراهيم نجل السيدة فرحانة، خلال تصريحات تليفزيونية عبر "التاسعة"، إن والدته من المناضلات اللاتي اجتهدن كثيرًا في حياتهن، لافتًا إلى إنها نقلت الكثير من المعلومات السرية من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب المصري.

وأضاف، إنها كانت ضمن مجموعة منظمة، وكانت مهمتها نقل المعلومات على شريط من القماش تقوم بخياطتها، وتسير بها حتى تسليمها، مضيفًا إنها كانت تقوم بنقش معلومات سيارات العدو على الرمل لحفظها في الذاكرة حتى تصل إلى القاهرة، رجوعًا لعدم قدرتها على القراءة والكتابة.