شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء: إطلاق وثيقة ملكية الدولة رسميا في المؤتمر الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ، أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الحكومة بمشاركة المستثمرين ورجال الأعمال في الفترة من 21 الي 23 أكتوبر سيشهد إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تعد بمثابة شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

واضافت صالح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc مع الاعلامي رامي رضوان أنه سيتم صباح الغد إطلاق موقع مخصص لاستقبال مقترحات مجتمع الأعمال والقطاع الاستثماري لوضعها ضمن أجندة المؤتمر،موضحة أن جلسات المؤتمر الاقتصادي ستكون على مدار 3 أيام سيتم فيها الاستماع لكافة الآراء من أجل الوصول إلي خارطة طريق خلال المرحلة القادمة تزيد مرونة الاقتصاد المصري.

أوضحت أن اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي سيكون حول السياسة النقدية وإدارة الملف المصرفي.