شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محيط محطات مترو الأنفاق لأول 4 محطات من المرحلة الثالثة للخط الثالث بعد فتحها للركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة النقل بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ( 3A ) والتى تمتد من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4 كم، والتى تشتمل على (4) محطـات نفقية هى (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات) وذلك مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازى بالزمالك، وذلك بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى بدون ركاب وإجراء التجارب الخاصة بتسيير القطار والاختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم في المسير.

ويعرض الخليج 365 صور لمحيط المحطات الجديدة ال 4 بعد اعادة الشئ لأصلة وافتتاح المحطات امام الركاب بشكل تجريبى، والجزء الذى تم تشغيله تجريبياً أمام حركة الركاب اليوم هو جزء من المرحلة الثالثة من المشروع والتى تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى ، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلي جامعة القاهرة كما أنه جارى العمل على قدم وساق فى الجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B والذي يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان) وعدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى القومية العربية – محطة الطريق الدائرى.

ومن المقرر أن يتم ربطها مع مشروع أتوبيسات BRT التى سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره لتحقيق تبادل الخدمة بينهما ) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ] وكذلك فى الجزء الثالث من المرحلة الثالثة3 C والذى يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [3محطات نفقية (التوفيقية – وادى النيل ) ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين ]



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو



محطة المترو