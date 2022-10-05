مسابقة 30 ألف معلم.. موعد وكيفية تقديم التظلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لجموع المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمُعلم، والذي يوافق يوم 5 أكتوبر من كل عام، مؤكدًا أن المعلم يحمل رسالة من أسمى الرسالات.

واستعرض مدبولي، تقريرًا عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن سير مراحل مسابقة شغل وظائف معلم مساعد (رياض أطفال) بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا حرص الدولة على تلبية احتياجات قطاع التعليم قبل الجامعي من المعلمين، لذا جاءت موافقة رئيس الجمهورية على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويًا.

وأكد الدكتور صالح الشيخ، خلال التقرير، أن نتيجة الاختبار الإلكتروني، الذي عقده الجهاز للمتقدمين للمسابقة الذين انطبقت عليهم الشروط، سيتم إعلانها اليوم، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية .. اضغط هنا.

تقدم للمسابقة 45666 انطبقت الشروط على 36215، حضر منهم أعمال الامتحان الإلكتروني 34840 متقدمًا بنسبة 96.2%، اجتاز الاختبار الإلكتروني منهم 11990 متقدمًا في 27 محافظة.

وبشان الذين لم تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين، عددهم 9453 يمكنهم التقدم بتظلم، كما يمكن لمن لم يوفق في الاختبار الإلكتروني التقدم بتظلم أيضًا على بوابة الوظائف الحكومية بدءًا من الخميس الموافق 6 أكتوبر وحتى يوم 20 من الشهر ذاته.