يربط الفيوم وأكتوبر بالدائري.. 10 معلومات عن الطريق السياحي بالجيزة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

افتتحت محافظة الجيزة، طريق الهرم السياحي الجديد، أمام المواطنين، حيث يختصر الوقت ويربط أكتوبر وطريق الفيوم بالدائري.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة مراعاة الشكل الجمالي والحضاري أثناء تنفيذ الأعمال والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والأشجار لتحسين الصورة البصرية مع إجراء الصيانات الدورية لها، ورفع كفاءة أرصفة المشاة والبلدورات ومسار سير المواطنين لتسهيل الحركة وعدم إعاقة الحركة المرورية.

ويرصد "الخليج 365" 10 معلومات عن الطريق السياحي على النحو التالي:

1- تم الانتهاء من أعمال الطريق السياحي بالهرم وافتتاحه أمام المواطنين منذ أسابيع قليلة وذلك بعدد 4 حارات.

2- التكلفة الإجمالية لطريق الهرم السياحي تبلغ 30 مليون جنيه.

3- هذا الطريق يختصر المسافة للمتجه نحو شرق القاهرة "وخلال 10 دقايق يكون المواطن عند المنيب".

4- المتجه إلى شرق القاهرة (القاهرة الجديدة) عبر محور شينزوا آبي يصل خلال 12 دقيقة من خلال هذا الطريق.

5- يعد طريق الهرم السياحي الجديد من أبرز وأهم الطرق التي تربط بين يربط حدائق الأهرام وأكتوبر بدائري المنيب.

6- يربط الطريق السياحي الجديد منطقة السادس من أكتوبر وطريق الفيوم بدائري المعادي، وحدائق الأهرام بالإتجاه نحو دائري المنيب والمعادي، ومدينة نصر، والتجمع، والمطار.

7- يسهل الطريق على قائدي السيارات التحرك بصورة أسهل للوصول إلى وجهتهم بشكل أسرع، حتى يكن هناك عدد من الطرقات المتاحة أمام المواطنين للوصول إليه بشكل أسهل.

8- اجتاحت صور الطريق منصات السوشيال ميديا المختلفة، ليظهر الطريق الخرساني لون الصحراء الذهبية، الأمر الذي أثار اهتمام المواطنين تجاه الطريق السياحي الجديد.

9- يعتبر من أجدد الطرق التي تساهم في تقليل الازدحام على المحاور الرئيسية، وسهولة الحركة بين المواطنين في مختلف المناطق كونه يربط بين عدد كبير من الجهات المختلفة.

10- يمكن لجميع المواطنين اتخاذ هذا الطريق لتسهيل الحركة المرورية وتقليل اكتظاظ الطرق.

وتشهد محافظة الجيزة تطوير ما يقرب من 475 طريق بتكلفة 1,5 مليار جنيه، مما حقق طفرة تنموية هائلة فى مجال تطوير ورفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية، حيث شملت المشاريع، تطوير عدد من شوارع المحافظة ما بين رئيسية ورصف الشوارع وتوسعاتها وتركيب أعمدة إنارة وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف الأمطار.