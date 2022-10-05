القوى العاملة: إطلاق مبادرة "المناخ مسؤوليتي" في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت مديرية القوى العاملة بالأقصر مبادرة "المناخ مسئوليتي"، لتحقيق الأهداف الخاصة بمكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، وذلك بمتحف التحنيط بكورنيش النيل بالأقصر، بحضور 15 من ممثلي شركات من القطاعات المختلفة، تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP – 27 بمدينة شرم الشيخ.

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً بذلك من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر ،مؤكدا أن المبادرة بدأت فعالياتها لأول مرة فى المحافظة ، للحد من التأثيرات الضارة الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثير ذلك على الحياة ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة مما ينعكس على وعي العمال بأهداف التنمية المستدامة.

وأكد السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة، ضرورة إزالة المخالفات المتعلقة باشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت بالتوعية والإرشاد دون اللجوء لعمل المحاضر للمنشأة للحفاظ على العمال والمنشأة ومن ثم الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة ولائقة للشباب، والمشاركة في السعي نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف مدير المديرية، أن المناخ مسئولية كل فرد، داعيا الجميع إلى الاهتمام أكثر باستخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والاتجاه نحو سلوكيات الحد من استهلاك الطاقة مما ينعكس على البيئة المحيطة ويحد من تغيرات المناخ.

من جانبه، أكد محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر، أن التغيرات المناخية قد تكون فرصة لإعادة الاتجاه نحو الاهتمام بالاقتصاد الأخضر، مما يعد فرصة مواتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حضر المبادرة سيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر، والذي أوضح في كلمته ضرورة إحلال السيارات الحالية بسيارات تعمل بالطاقة الشمسية وترشيد استخدام المياه وغيرها من السلوكيات التي تساعد في الحفاظ على البيئة.

كما حاضر بالمبادرة المهندس مدحت وهيب من العاملين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، حول الحفاظ على المنشآت بإعداد خطة الطوارئ لإخلاء المكان من العمال والحفاظ على المنشآت والحد من حدوث الحرائق الملوثة للبيئة، وتؤثر في المناخ، مركزاً على أن يتم التدريب تحت إشراف مفتشي السلامة على أعمال التدريب.