سؤال برلماني عن حقيقة تقسيم الطلاب داخل المدارس على أساس ديني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة مها عبدالناصر، بسؤال برلماني، لكل من رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، عن حقيقة تقسيم الطلاب داخل المدارس على أساس الديانة.

وقالت البرلمانية، في سؤالها عن تداول العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكشف طلاب داخل مدرسة دمنهور شبرا التعليمية بمحافظة القليوبية، تم فيها تقسيم الطلاب على أساس ديني بوجود فصل مخصص للطلاب المسيحيين، وهو تصرف سواءًا كان فرديًا أو مؤسسيًا فهو يعكس بصورة واضحة غياب كامل لفكرة المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس ديني، وهو تصرف يستحق المحاسبة القاسية عليه وليس مجرد الإسراع بنفيه إعلاميًا أو الحديث عن التراجع وتعديل الأمر باعتباره مجرد خطأ شكلي.

وأضافت قائلة، إنه إذا كان تقسيم الطلاب يتم بصورة عشوائية و ليس له آلية واضحة فلا بد أن نتعامل مع هذه الحادثة على أنها جرس إنذار يجب أن يتم بعده وضع آلية واضحة ولتكن الترتيب أبجديا مثلا للفصول كما يتم التعامل في معظم الكليات و الجامعات كما يجب أن يتم إعلان هذه الآلية و نشرها في كل وسائل الإعلام المختلفة.

واختتمت بسؤالها عن آلية تقسيم الطلاب داخل الفصول وعن سياسات وزارة التربية والتعليم في إقرار المواطنة والتأكد من عدم صدور أفعال تمييزية من المدرسين أو الإداريين داخل المدارس تجاه أي من الطلاب أو المدرسين أو المرؤوسين.