لو هتشتري شقة.. 4 مشروعات سكنية متاح الحجز بهم الآن - أسعار وأماكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبحث راغبي الحصول على شقة بالتقسيط من وزارة الإسكان عن أفضل المشروعات للتقديم بها خاصة محدودي ومتوسطى الدخل.

وخلال الوقت الحالي يوجد مشروعات يمكن التقديم بها عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي، ومشروعات أخرى يطرحها الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان.

وفي التقرير التالي نرصد الفرص المتاحة للحصول على وحدة سكنية بأقل الأسعار من وزارة الإسكان:

أولا.. مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح كراسات شروط حجز شقق سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، على أن يستمر التقديم حتى يوم 27 أكتوبر الجاري.

الشقق المطروحة يكون الحجز فيها متاح لمتوسطى الدخل ومحدودي الدخل، حيث يتم تحديد شروط لكل فئة، وشقق الإسكان الاجتماعي والموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل يتم طرح مساحة واحدة منها وهي 90 مترا في كل المدن الجديدة والمحافظات، وهي عبارة عن 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة كاملة التشطيب.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي، قيمة جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه ومقدمات الحجز تبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15 % لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.

الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة).

بإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة “غرب المطار”، “جرزا القطوري – العياط”، دمنهور”.

و وفقا لكراسة الشروط الخاصة بحجز شقق سكن لكل المصريين، يوجد 3 أسعار لشقق الإسكان الاجتماعي، السعر الأول 194 ألف جنيه والسعر الثاني 207 ألف، أما السعر الثالث بلغ 310 ألف جنيه.

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ثانيا مشروعات الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة:

يطرح الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان، وحدات جديدة بمشروعين في محافظة الجيزة والقاهرة، بمدن 6 أكتوبر وحلوان.

وأعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، فتح باب الحجز لعدد من الشقق السكنية كاملة التشطيب، بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكني الجديد (المشروع الأمريكي) في حلوان بالقاهرة، الشقق المطروحة كاملة التشطيب وتقع في بالبلوك رقم 31 بالمجاورة الأولى بالتجمع السكني الجديد أطلس بحلوان.

يتم شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 300 جنيه، و يتم التخصيص وفقًا لأسبقية التقديم وسداد النسب المقررة من ثمن الشقة.

سجل سعر المتر في جميع الشقق 4460 جنيه، فيما وصل سعر الشقة الـ 95 مترًا لـ 434 ألف جنيه، حيث سجل مقدم الحجز 43 ألف جنيه وهو ما يمثل 10% من ثمن الوحدة، وسجلت الشقة الـ 115 مترا، 515 ألف جنيه، حيث سجل مقدم الحجز 51 ألف جنيه وهو ما يمثل 10% من ثمن الوحدة.

وللحجز في المشروع يتم سداد 10% من ثمن الوحدة كجدية حجز عند التقدم لحجز الوحدة السكنية، ثم يتم سداد 15% من ثمن الوحدة دفعة تخصيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الحجز ويجوز سدادها مع جدية الحجز.

كما يتم سداد 35% من ثمن الوحدة دفعة استلام خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة السكنية، والـ50% المتبقية من ثمن الوحدة يمكن سدادها كالتالي :

– طريقة السداد الفوري وذلك خلال 3 شهور من تاريخ الحجز والتخصيص وفي هذه الحالة يمنح العميل خصم 3% على إجمالي ثمن الوحدة.

طريقة السداد بالتقسيط حيث يمكن تقسيط ال ۵۰% المتبقية على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات – ۱۰ سنوات – 15 سنة) وفقا لرغبة العميل بفائدة تعادل ۷ % سنوية.

المشروع الثاني بمحافظة الجيزة مدينة 6 أكتوبر، ضمن شقق عصفور الجنة.

وقال الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، إنه تم الإعلان عن الفرصة الأخيرة قبل طرح الوحدات بالأسعار الجديدة، حيث يتم طرح الوحدات المتبقية بمشروع الجهاز بالقطعة رقم ٧٥ بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت الجهاز أن الوحدات كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للتسليم الفوري، ومرفق المساحات والأسعار وأنظمة السداد وكذا صور على الطبيعة للوحدات، متاح معاينة الوحدات على الطبيعة.

وأكد الجهاز أنه يتم التخصيص بأسبقية سداد جدية الحجز من خلال التوجه لمقر الجهاز الكائن في حلوان أطلس المشروع الأمريكي غرب الاوتستيراد، الحجز متاح بداية من اليوم وحتى نفاذ الوحدات، ويتواجد المشروع بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، والمعاينة يومياً عدا الجمعة بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر.

تتنوع المساحات داخل المشروع والتى تصل لـ 76 مترا و80 مترا و81 مترا، و 137 مترا، ويتراوح سعر المتر من 5375 جنيها و 5477 جنيها و 5537 جنيها، حيث يكون يكون الاختلاف في دور الوحدة، وسجلت الوحدة الـ81 مترا بالدور الأرضي 435 ألف و654 جنيها، والوحدة الـ 137 مترا سجلت 773 ألف جنيه.