مسابقة 30 ألف معلم.. التنظيم والإدارة يكشف عدد الناجحين في الاختبار الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه تقدم لمسابقة معلم مساعد (رياض أطفال) بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع بوابة الوظائف الحكومية (هنا) عدد 45666 متقدمًا، وانطبقت الشروط على 36215 متقدمًا، حضر منهم أعمال الامتحان الإلكتروني 34840 متقدمًا بنسبة 96.2%، اجتاز الاختبار الإلكتروني منهم 11990 متقدمًا في 27 محافظة.

وأكد حرص الدولة على تلبية احتياجات قطاع التعليم قبل الجامعي من المعلمين، لذا جاءت موافقة رئيس الجمهورية على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويًا.

وقال الدكتور صالح الشيخ، إن نتيجة الاختبار الإلكتروني، الذي عقده الجهاز للمتقدمين للمسابقة الذين انطبقت عليهم الشروط، والذي عقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سيتم إعلانها اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان النتيجة عبر هذا الرابط:

وبشأن الذين لم تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين، قال الدكتور صالح الشيخ إن عددهم يبلغ 9453 يمكنهم التقدم بتظلم، كما يمكن لمن لم يوفق في الاختبار الإلكتروني التقدم بتظلم أيضًا على بوابة الوظائف الحكومية بدءًا من غد الخميس الموافق 6 أكتوبر وحتى يوم 20 من الشهر ذاته، مشيرًا إلى أنه خلال فحص الجهاز لأوراق المتقدمين للتأكد من مطابقتها للشروط، رصد قيام عدد من المتقدمين بالاعتماد على العاملين بمقاهي الانترنت (سايبر) في القيام بالتقديم بدلاً من القيام بذلك بأنفسهم رغم تبسيط خطوات التقديم، مما أسفر عن تسجيل العديد من الطلبات غير مكتملة المستندات، أو اختلاط مستندات المتقدمين بين بعضهم البعض، وفي هذا الشأن ناشد رئيس الجهاز المواطنين الراغبين في التقدم للوظائف القيام بالتقديم بأنفسهم دون الاعتماد على الغير.