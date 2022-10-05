مصدر أمني ينفي حدوث حالات خطف داخل المدراس في البساتين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن مقطع فيديو يتضمن الزعم بوجود حالات خطف وبعض الخارجين عن القانون داخل إحدى المدارس بمنطقة البساتين بالقاهرة.

وأكد المصدر، أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، حيث تبين من الفحص عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، وأن ما تم تداوله في هذا الصدد يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب.