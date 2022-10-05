دماء جديدة وتصعيد الشباب.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات مباحث الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على تفاصيل حركة التنقلات التي أجراها اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، مساء الأربعاء.

شملت الحركة تولي الرائد باسم أبو الدهب وكيلا لفرقة الشمال (أوسيم والوراق)، والرائد أحمد الماوي وكيل فرقة شمال أكتوبر (كرداسة - المناشي) قادما من قسم الجيزة.

جرى نقل النقيب أحمد سرور لضابطا بفرقة زايد، النقيب أحمد فراج معاون مباحث قسم الهرم، النقيب محمد الشويمي لمركز شرطة أبو النمرس، النقيب مصطفى لاشين لقسم شرطة الجيزة، النقيب يوسف عبد القادر لقسم أول الشيخ زايد، النقيب محمد الشافعي لفرقة الهرم، والنقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث كرداسة.

الحركة شملت تولي المقدم مصطفى كمال وكيل مباحث فرقة الهرم قادما من قطاع أكتوبر، وتولى الرائد أحمد السويركي منصب رئيس مباحث قسم أول أكتوبر قادما من فرقة المنيرة وإمبابة.

مدير مباحث الجيزة انتدب المقددم محمد أبو القاسم لتولي منصب مفتش مباحث فرقة الشرق (الصف - أطفيح) قادما من فرقة أوسيم الوراق، وتولى المقدم هيثم سكر منصب رئيس مباحث أوسيم.