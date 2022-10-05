شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى كيتو يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الإكوادور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير تامر ممدوح أوراق اعتماده كمندوب فوق العادة وسفيراً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية الإكوادور، إلى "جييرمو لاسو" رئيس الإكوادور، بحضور وزير الخارجية وعدد من كبار المسئولين بالرئاسة والحكومة الإكوادورية.

هذا، وأُجريت مراسم تسليم أوراق الاعتماد بالقصر الرئاسي، حيث تم عزف السلام الجمهوري للبلدين، أعقبها استقبال رئيس الإكوادور للسفير المصري، وتهنئته على توليه مهام عمله رسمياً، مُتمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته. كما أشاد رئيس الإكوادور بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، وتقارب الرؤى بين الجانبين تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد السفيــر المصري على مدى الاهتمام الذي توليه مصر لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وتطويرها في المجالات التي تحظى باهتمام الجانبين.