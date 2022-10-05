شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبى بالركاب لـ4 محطات جديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه مارك باريتي سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى جمهورية مصر العربية وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ورؤساء كبرى الشركات العالمية المنفذة للمشروع فى كافة التخصصات بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ( 3A ) والتي تمتد من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4 كم، والتى تشتمل على (4) محطـات نفقية هى (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات) وذلك مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازى بالزمالك، وذلك بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى بدون ركاب وإجراء التجارب الخاصة بتسيير القطار والاختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم في المسير.

واستمرت فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب 3 شهور، وستكون فترة التشغيل التجريبي بالركاب لمدة شهر على أن يكون الافتتاح الرسمي للتشغيل الفعلي بالركاب خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 نوفمبر القادم إلى جانب تدشين عدد من مشروعات الجر الكهربائى الأخرى.



محطة الكيت كات

وجاء ذلك بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشغيل الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق للركاب بمناسبة الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر المجيدة، ولتسهيل حركة تنقل أهالي المناطق المحيطة بدار القضاء العالى ومناطق ماسبيرو الزمالك والكيت كات.

وبدأت زيارة الوزير بتفقد محطة ناصر وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو، والتى سيصبح إجمالي مساحتها بعد افتتاح هذا الجزء من الخط 10 ألاف متر مربع ومكونة من 4 أدوار وتضم 52 بوابة تذاكر و4 ماكينات إصدار التذاكر اتوماتيكيا ( TVM ) للحصول على التذاكر، و37 سلم كهربائي من منسوب الشارع حتى أرصفة المحطة.

وأكد الوزير أنه قد تم تنفيذ هذه المرحلة على أعلى مستوى من الجودة، حيث تتميز المحطات بأنها مكيفة الهواء ويوجد على الأرصفة شاشات لإعلام الركاب بمواعيد قدوم القطار وبها مصاعد وسلالم كهربائية وبوابات دخول وخروج علاوة على أنها مجهزة باستعدادات خاصة لاستقبال ذوي الهمم لتوافر 2 مصعد كهربائي بكل محطة من منسوب الشارع حتى الأرصفة ويوجد بالأرصفة بلاطات بارزة لتسهيل حركة تنقلاتهم كما تفقد الوزير باقى المحطات مستقلا أحد القطارات بين كل محطتين بدأها بمحطة ماسبيرو ثم صفاء حجازى حيث كان في استقبال الوزير والحضور عدد من أهالي الزمالك وعمارة الشربتلي الذين قدموا الورود لوزير النقل والوفد المرافق له، ومقدمين الشكر للرئيس السيسي على هذه المشروعات العملاقة التي تسهل حركة تنقل المواطنين وبعدها الكيت كات حيث اكد الوزير ان هذا المشروع سيخدم هذه المنطقة التي تتسم بكثافة سكان عالية ) واطمئن الوزير خلال جولته التفقدية على تواجد كافة أطقم الشركة القائمة بالتشغيل وجاهزية المحطات للتشغيل واستقبال وتقديم أعلى مستوى الخدمة للجمهور .



محطة جمال عبدالناصر

وفي كلمته خلال فعاليات بدء التشفيل التجريبى للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو قدم الوزير الشكر لدولة فرنسا والحكومة الفرنسية والشركات الفرنسية على التعاون المثمر في تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق وكذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به في التعاون الإيجابي في شتي مجالات النقل وكذلك الشركات المصرية المنفذة لمشروعات مترو الأنفاق، مؤكداً أن تشغيل هذه المحطات اليوم يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لخدمة أهالي المناطق التي يمر بها المشروع وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.

وأضاف وزير النقل: "هذا المشروع ليس نهاية المطاف ولكن بداية استكمال مشروعات عملاقة ضخمة لوسائل النقل الجماعي الكهربائي الأخضر صديق للبيئة مثل شبكة القطار الكهربائي السريع واستكمال المرحلة الثالثة والرابعة للقطار الكهربائي الخفيف واستكمال الجزء الثاني والثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو تنفيذ الخط الرابع للمترو والخط السادس ومشروعى المونوريل والأتوبيس الترددي السريع ومترو أبو قير وإعادة تأهيل ترام الرمل وكلها وسائل نقل صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن تشغيل هذه المحطات يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بذكرى نصر اكتوبر المجيد ، وان هذا المشروع يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الحديثة التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي وجه بالتوسع في استكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة ، والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل الجماعي في مصر.

وأشار إلى أنه يقدم الشكر لأهالي كافة الأحياء والمناطق التي مر بها مسار الجزء الأول، وأهالي كافة الأحياء والمناطق التي يمر بها مسار المرحلة الثالثة من هذا المشروع العملاق لتحملهم ناتج التحويلات المرورية وإغلاق بعض الشوارع بسبب أعمال تنفيذ المشروع، مؤكدا أن المناطق التي يمر بها الجزء الأول تم إعادة كافة الشوارع بها إلى الوضع الأصلى فور الانتهاء من الأعمال التنفيذية للمشروع لخدمة حركة المواطنين، لافتًا إلى أن هذه الشوارع ستشهد سيولة مرورية كبيرة بسبب جذب المترو لعدد كبير من المواطنين، وهو ما سيحدث أيضا مع المناطق التي يمر بها الجزئين الثاني والثالث وأنها ستساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث ستشجع المواطنين من سكان المناطق المحيطة دار القضاء العالي ومناطق ماسبيرو الزمالك والكيت كات التي تشهد كثافة سكانية عالية، وكذلك المترددين على هذه الأماكن في استقلال هذه الوسيلة الجماعية الحديثة الصديقة للبيئة.

وأوضح أن متوسط عدد ركاب عربة المترو الواحدة 150 شخصا تصل إلى متوسط 1200 شخص لقطار المترو الواحد ( 8 عربات ) وبالتالي توفير متوسط (600-900) عربة خاصة بما تنتجه من العوادم الضارة للبيئة، والتي تقدر بكمية 36 ألف كيلو من الانبعاثات الكربونية يوميا و13 ألف طن سنويا لمسافة 4 كم فقط هي طول الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، مضيفًا أن مشروعات مترو الانفاق لها اسس علمية وهندسية لتنفيذها مثل باقي وسائل المواصلات وان هذه الاسس بالنسبة لمترو يراعى فيها العوامل التالية (المسافات المتقاربة بين المحطات بمتوسط 1 كم بين كل محطتين – تنفيذ المسار النفقى فى الشوارع الضيقة والعلوى فى الشوارع العريضة والسطحى فى الاماكن المعزولة وفقاً للتخطيط العمرانى للمنطقة ونوع التربة.



محطة ماسبيرو

جدير بالذكر أن هذا الجزء الذي تم تشغيله تجريبياً أمام حركة الركاب اليوم هو جزء من المرحله الثالثه من المشروع والتى تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى ، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلي جامعة القاهرة كما أنه جاري العمل على قدم وساق في الجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B والذي يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان) وعدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى القومية العربية – محطة الطريق الدائري و التي سيتم ربطها مع مشروع اتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره لتحقيق تبادل الخدمه بينهما ) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ] وكذلك في الجزء الثالث من المرحلة الثالثة3C والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [3محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل ) ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين ]

كما أن الخط الثالث للمترو يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم وو19 محطة وجاري تنفيذ باقي الخط الذي يعتبر حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدانا ومجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطار. كما أن الخط الثالث سينقل عند اكتماله 1.5 مليون راكب/ يوم.

ويدير الخط الثالث بكافة مراحله شركة RATP DEV الفرنسية المتخصصة في إدارة وتشغيل مترو الأنفاق والتي تعمل في 13 دولة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأسيا من خلال أكثر من 100 شركة علاوة على خبرتها الطويلة كمشغل لشبكة النقل في العاصمة باريس والتى تصل إلي 120 عاماً وتصدرها المرتبة الخامسة عالمياً فى هذا المجال.



الفريق كامل الوزير مع الوفد المرافق