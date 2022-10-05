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خليك واعى.. لم تصدر أى قوانين جديدة بزيادة ضريبة القيمة المضافة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - انتشرت شائعات خلال الساعات الماضية عن إصدار قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، إلا ان مصلحة الضرائب نفت تلك الشائعات.

 

- أكدت مصلحة الضرائب أنه لم يتم إصدار أى قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، حتى تتخذها الشركات ذريعة لرفع أسعار بعض منتجاتها.


خليك واعى

 

- إقرار أى زيادة فى الضرائب لا يكون إلا بنص قانونى بعد موافقة مجلس النواب وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولم يخضع لأى تعديلات

 

- مطالبة الشركات بالتحلى بمزيد من المسئولية الوطنية وعدم اتخاذ الضريبة على القيمة المضافة ذريعة لرفع أسعار منتجاتها

 

- شددت المصلحة على ضرورة تحرى الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها المختصة قبل نشر أى أخبار تتعلق بالضرائب ترسيخًا للحقيقة ومنعًا لحدوث أى بلبلة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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