شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ بانتصار أكتوبر 1973: كانت أياما مجيدة لمصر والعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة بنصر أكتوبر 1973 للرئيس عبد الفتاح السيسى ولرجال القوات المسلحة ولكل المصريين، حيث جاء ذلك فى بداية كلمته فى عظة الأربعاء الأسبوعية الذى عقده مساء اليوم فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال قداسته: "نفرح نحن كلنا المصريين بتذكار انتصارات أكتوبر 1973، والكبار منا يذكرون أنها كانت أياما مجيدة، ليس لمصر فقط، ولكن لكل العرب.

وأضاف: "نحيى كل المصريين وكل الشعب المصري، وفي المقدمة طبعًا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحيي القوات المسلحة، ونحيي كل الجنود وكل القادة وكل العسكريين وكل العاملين في القوات المسلحة، التي هي جيش مصر وفخر مصر."