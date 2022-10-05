شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ 33.2 مليار دولار فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 56 مليون دولار بنسبة 0.16 % ليبلغ مستوى 33.197 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى مقارنة بنحو33.141 مليار دولار خلال أغسطس السابق له.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.





غلق جزئى بكوبرى الجيزة المعدنى 3 أيام للصيانة

أعلنت محافظة الجيزة، عن القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية الخاصة بكوبري الجيزة المعدني؛ لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزة المعدنى؛ استعدادا لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.



وأشارت محافظة الجيزة، بأن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي بجسم الكوبري أعلى ميدان الجيزة، تحديداً بالإتجاه القادم من كوبري فيصل المنزل المؤدي لشارع جامعه القاهرة بالحارة اليسري فقط وذلك لمدة 3 أيام، ابتداء من الساعه الواحدة اليوم الخميس و حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 8 / 10 / 2022 علی أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.



وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية.





الحكومة توافق على مد المهلة أمام مؤسسات المجتمع الأهلى لتوفيق أوضاعها 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء على مد مدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلي لفترة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم (23) لسنة 2022، والمقررة فى 11 أكتوبر 2022.





غداً انخفاض بدرجات الحرارة واضطراب بالملاحة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد أيضا اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 40: 50 كم / س وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.





ذا صن: رئيسة وزراء بريطانيا ستحضر مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس ستحضر قمة المناخ COP 27 التى ستستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، فى شهر نوفمبر المقبل .



وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن تراس ستحضر قمة COP 27، ولكن بدون صحبة ملك بريطانيا تشارلز الثالث .



وبحسب التقرير، يأتي خبر مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية رغم توقعات بعض النقاد إنها قد تتجنب المشاركة في مثل هذه الفعالية المتعلقة بالبيئة .



ونوهت الصحيفة إلى أنه بينما كان رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون مدافعا متحمسا عن قضية صافي انبعاثات صفرية، يعتقد أن تراس أكثر تشككا في الأجندة الخضراء .



وبدأ العد التنازلي لانعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 ،المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ في مصر في الفترة من 6 نوفمبر المقبل، حتى ال 18 من الشهر نفسه .





الحكومة تنفى إلغاء الدعم التموينى عن عدد من السلع الأساسية خلال أكتوبر

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء، بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجاري، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة، على استمرار الدعم التمويني، وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون أي تغيير، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها ٥٠ جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، كما تم منذ شهر سبتمبر 2022، صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية، ولمدة ٦ أشهر، والذي يتم صرفه في صورة حزمة من السلع التموينية، حيث تتراوح قيمته من ١٠٠ و200 إلى ٣٠٠ جنيه حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية، مع توافر كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بالمنافذ التموينية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مُشيرةً إلى أنه يجري شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.





الرئيس السيسي: الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها آثم فى حق دينه

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطورة الشائعات قائلا: "يتعين علينا أن ننتبه في ذات السياق، إلى خطورة بث الشائعات فلقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: "الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها أثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه ساعيًا إلى الاضطراب والفوضى؛ ولهذا يتعين علينا جميعًا الانتباه إلى ضعاف النفوس الذين لا يسعون إلى النقد البناء، بهدف التعمير والإصلاح، وإنما إلى إثارة الفتن والأكاذيب، بهدف الهدم والإفساد".

وتابع الرئيس السيسي في نهاية كلمته: "فإنني واثق كل الثقة في الله "عز وجل" وتوفيقه لمصر وشعبها وفي تحقيق آمالنا جميعًا، فى بناء جمهوريتنا الجديدة التي نتمنى أن ينعم فيها شعبنا العظيم بحياة كريمة آمنة "بإذن الله تعالى".





مصلحة الضرائب: لم تصدر أى قوانين جديدة بزيادة «القيمة المضافة»أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لم يتم إصدار أي قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، حتى تتخذها الشركات ذريعة لرفع أسعار بعض منتجاتها، على النحو المتداول ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، فى سياق إعلان عدد من الشركات تحريك أسعار بعض سلعها.

أضافت مصلحة الضرائب المصرية، أن إقرار أى زيادة فى الضرائب لا يكون إلا بنص قانونى بعد موافقة مجلس النواب، وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولم يخضع لأى تعديلات، مطالبة الشركات بالتحلي بمزيد من المسئولية الوطنية، وعدم اتخاذ الضريبة على القيمة المضافة، ذريعة لرفع أسعار منتجاتها.

وشددت مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة تحرى الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها المختصة قبل نشر أي أخبار تتعلق بالضرائب، ترسيخًا للحقيقة، ومنعًا لحدوث أي بلبلة، وذلك من واقع المسئولية الوطنية.





شيخ الأزهر: انتصارات أكتوبر أعز الله بها العرب والمسلمين وأيدهم فيها بنصرهقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن من دلائل الخير والفأل الحسن أن يواكب احتفالنا بذكرى المولد النبوى الشريف هذا العام، الاحتفال بانتصارات أكتوبر، التي أعز الله بها العرب والمسلمين وأيدهم فيها بنصر من عنده وأعاد إليهم أرضهم وديارهم.

أضاف الإمام الأكبر خلال احتفال وزارة الأوقاف بمولد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اقتران هاتين المناسبتين اليوم لرمزا يوحي إلى المسلمين بأن استعادة مجدهم وقوتهم مرهونة بمدى التزامهم بترسم خطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وتحرص وزارة الأوقاف على تنظيم احتفالية سنوية فى إطار الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة.





الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها لهذا الوقت من العام.

وتابعت أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 32 درجة ليكون الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وكذلك هناك نشاط للرياح متفاوتة الشدة على بعض المناطق على كافة الأرجاء وعلى مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج.

و يشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وثائق بريطانية عن حرب أكتوبر: حظر النفط شكل صدمة كبرى للندن وواشنطن

كشفت وثائق بريطانية، أن بريطانيا والولايات المتحدة قللتا من إرادة العرب وقدرتهم على وقف ضخ النفط للغرب خلال حرب السادس من أكتوبر عام 1973.

وتشير الوثائق، التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية، أن البريطانيين فوجئوا بإعلان الدول العربية المنتجة للنفط الحد من الإمدادات للغرب بعد عشرة أيام من العمليات العسكرية.

في 11 يونيو عام 1973، أي قبل الحرب بأربعة أشهر، حضر ويليام روجرز، وزير الخارجية الأمريكي، اجتماع مجلس وزراء منظمة معاهدة الشرق الأوسط (حلف بغداد).

ويروى أنتوني بارسونز، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية آنذاك، أن روجرز قلل من شأن تهديدات العرب باستخدام النفط سلاحا للضغط على الغرب لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي المحتلة في حرب عام 1967.





أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 1100جنيهننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1100 جنيها بدون إضافة مصنعية وقد يشهد هذا السعر تغيرات كبيرة خلال الساعات القادمة مع استمرار التداول على الذهب فى مصر.

وسجل عيار 21 ما قيمته 1100 جنيه، ويبلغ سعر عيار 24 ما قيمته 1257 جنيها وبلغ سعر عيار 18ما قيمته 943 جنيها وسجل سعر عيار 14 ما قيمته 730 جنيها والجنيه الذهب 8800 جنيه.

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات منتصف هذا الأسبوع ارتفاع حجم المعروض بالسوق المحلي من الذهب بما ينعكس علي الأسعار بالأسواق وانخفاض ملحوظ ليفقد الذهب 33 جنيها للجرام.

وارتفعت أسعار الذهب عالمياً، مسجلة مكاسب أسبوعية، إذ تجاهلت المخاوف المتعلقة بالتضخم في أوروبا والولايات المتحدة، وتزامناً مع خسائر سوق الأسهم الأميركية.