شكرا لقرائتكم خبر عن العشاء على ضوء الشموع ليس فقط لعيد الحب بل طقسا لحياة صديقة للبيئة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كن شريكا فاعلا فى الحفاظ على الارض و أطفئ الأضواء لمدة ساعة على الأقل يوميا كما يمكنك ممارسة أنشطة داخل بيتك للحفاظ على كوكب الأرض وتخفيف الأحمال عنها

وإذا لم تكن متأكدًا من الطريقة التي ستقضي بها مساء يومك، ففى هذا التقرير نرشدك لمجموعة من الأنشطة يمكن لك ان تفعلها بعد إطفاء الأضواء ساعة، ويمكنك ان تذهب لقضاء الساعة مع أصدقائك وعائلتك، سواء في المنزل أو في الخارج، لجعلها أمسية مؤثرة لا تنسى.





1- أجلس فى الهواء الطلقانطلق للخروج فى الطبيعة، فهى لا تزودنا فقط بالهواء النظيف والماء والغذاء، وإنما الطبيعة ضرورية لصحتنا وسعادتنا، لذا اقضِ الساعة بالخارج مع الأصدقاء والعائلة، ويمكنك أن تستكشف المتنزهات أو الشواطئ أو المساحات الطبيعية الأخرى القريبة منك واستمتع بنزهة ليلية، وان كان لديك اطفال صغار فاحجز رحلة واذهب للتخييم أو تأمل النجوم، لضمان سلامتك عندما تكون بالخارج ليلاً ، أحضر مصباحًا يدويًا وهاتفًا وأخبر الآخرين إلى أين أنت ذاهب مسبقًا.





2. طهي وجبة مع عائلتك أو أصدقائكالعشاء على ضوء الشموع ليس فقط لعيد الحب، تناول العشاء في الظلام خلال ساعة الأرض هذه وقم بإعداد بعض الأطباق الصديقة للكوكب، يكون مستوحى من بعض الوصفات المستدامة هنا أو هنا، وتحدى نفسك لتحضير وجبة ، بحيث لا يضيع أي شيء و كن مبدعًا مع بقايا الطعام ، واجعله يمثل تحديًا للوقت ومعرفة من يمكنه إعداد أفضل طبق في غضون 60 دقيقة، و يمكنك ان تجعل أطفالك الصغار يشاركونك المساعدة في اختيار المكونات أو المشاركة في صنع العشاء.

3- يمكنك ايضا مشاهدة فيلم مع اطفالك، ولكن عليك اختيار فيلما تدور أحداثه في الطبيعة أو الأفلام الوثائقية عن الطبيعة وهى متوفرة على اليوتيوب، او اتصل بصديق أو فرد من العائلة لم تقابله شخصيًا منذ فترة، وادعهم لقضاء الساعة معك، وتبادل الالعاب الطاولة أو اطبخوا أو استمعوا إلى الموسيقى أو غنوا الكاريوكي أو ارقصوا طوال الليل معًا، او اقرأ كتابًا مع اطفالك على ضوء الشموع.





4. اعرف عن ساعة الأرضالوعي هو الخطوة الأولى قبل العمل. استخدم الساعة لمعرفة المزيد عن كوكبنا المذهل والتحديات التي نواجهها وما يتعين علينا القيام به لتغيير الأمور، واكتشف كيف تكون مستدامًا في حياتك اليومية، وماذا يعنى فقدان الطبيعة وتغير المناخ .





5. تواصل مع محب لمجتمعكلا يمكن حل التحديات التي تواجه كوكبنا إلا إذا عملنا معًا ، وقمنا بتمكين بعضنا البعض ، وخلقنا شعورًا بالوحدة، او احضر حدثًا محليًا لساعة الأرض، و تعرف على المنظمات والمبادرات في منطقتك التي تحتاج إلى أكبر قدر من المساعدة، على سبيل المثال ، تطوع في الحديقة أو الشاطئ أو تنظيف الطبيعة أو مبادرات زراعة الأشجار أو صيانة الحدائق المجتمعية، أو مشاريع إعادة التدوير المحلية، وكن مصدر إلهام وألهم الآخرين، و اقرأ قصص المؤيدين مثلك من جميع أنحاء العالم الذين يشكلون مستقبلًا أكثر إشراقًا للناس والكوكب.





6. مارس رياضةمن الصعب الاعتناء بكوكبنا وغيره عندما لا نهتم بأنفسنا، لذا تحرك ومارس رياضة في ساعة الأرض هذه سيشكرك جسدك وكوكبنا على ذلك، فيمكنك ان تذهب في دورة ليلية أو ركض ليلي، واركض وانت تستمع للموسيقى، او اذهب إلى أقرب منتزه أو شاطئ أو ممر طبيعي أو مساحة خارجية والتقط أي قمامة تجدها .





7. اكتشف الجانب الفني الخاص بكإذا كنت لا ترغب في العمل بجسدك ، فأعمل عقلك الإبداعي في الليل وقم ببعض التصوير الليلي أو تحدي نفسك بـ"الرسم بالضوء"، أو أعد استخدام شيء ما حول المنزل أو في خزانة ملابسك، وجرب الرسم باستخدام طلاء نيون متوهج في الظلام وغير سام.

جدير بالذكر أنه لا تقتصر المشاركة في الحفاظ على الطبيعة بإطفاء الأنوار فقط أو الالتزام لمدة ساعة واحدة في يوم واحد فقط، إنما هى تتعلق بالالتزام كل يوم بالعناية ببعضنا البعض والمنزل الذي نتشاركه جميعًا.