شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أصناف من القمح ممنوع زراعتها فى الوجه البحرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذلت الدولة جهودًا كبيرة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث صدر توجيه رئاسي بمنح حافز توريد إضافى لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022، وساهم هذا الدعم في تغطية تكلفة الزراعة، وشجع المزراعين على التوسع في زراعة القمح.

‎وفى التقرير التالى نتعرف على أهم أصناف القمح والاصناف الممنوع زراعتها في الوجه البحرى...

‎1- أهم الأصناف التى تجود زراعتها فى معظم مناطق الجمهورية "جيزة 171، جيزة 168، وجميزة 9، مصر 2، سخا 95 " وسدس 14 للوجه القبلى وبنى سويف 5 للمكرونة.

‎2- الامتناع تماما عن زراعة سدس 12 وجميزة 11 ومصر 1 فى الوجه البحرى بسبب الصدأ.

‎3- جيزة 171 وهو واسع الأقلمة، مقاوم للأصداء الثلاثة وخاصة الصدأ الأصفر، وذو حبوب بيضاء، متوسط التبكير، ويتحمل الإجهاد الحرارى يجود في جميع مناطق الجمهورية، وحتى الوادى الجديد.

‎4- سدس 14 من الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية، واسع الأقلمة ومقاوم لأصداء القمح الثلاثة، تصل نسبة البروتين بالحبوب إلى 13%، غزير التفريع، يتحمل الحرارة العالية، تجود زراعته في جميع محافظات الجمهورية.

‎5- مصر 3 مقاوم للأصداء الثلاثة، صنف غزير التفريع واسع الأقلمة، يتحمل الحرارة العالية وذو حبوب بيضاء ويُزرع في جميع محافظات الجمهورية.

‎6- ســخــا 95 صنف غزير التفريع، مقاوم للأصداء الثلاثة، يتحمل الحرارة وملوحة التربة ومياه الرى، ويجود زراعته فى جميع مناطق الجمهورية.