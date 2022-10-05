شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات المعلمين: تعدى ولية أمر على مدير مدرسة ينتهى بالاعتذار ونقل الطالبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة محمد عبدالله، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان، يفيد تعرض مديرة مدرسة الشيماء التابعة لإدارة التبين التعليمية وبعض المعلمات لاعتداء من قبل ولية أمر.

وعلى الفور، وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، سيد على رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان، بمتابعة ملابسات الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ الحق القانونى والأدبى لمديرة المدرسة والمعلمات.

وأكد سيد على رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان، أن ولية الأمر وزوجها قدما اعتذار علنيا أمام معلمات المدرسة والطالبات، لمديرة المدرسة والمعلمات المعتدى عليهن في حضور الدكتور عبدالعزيز فهمي مدير إدارة التبين التعليمية، وأشرف عبدالمعبود أمين النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان، مشيرا إلى أنه عقب ذلك تم اتخاذ قرار بنقل الطالبة إلى مدرسة أخرى، حفاظا على حق وكرامة المعلم.