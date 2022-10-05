شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لمرضى فيروس بى.. أستاذ كبد: ظهور أدوية تقضى على الفيروس قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور سامح رمضان استشارى ورئيس قسم الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى الفيوم العام، فى تصريح خاص لــ ”الخليج 365”، إن هناك أدوية لعلاج فيروس بى ستظهر قريبا خلال 3 سنوات من الآن، موضحا، أن الأدوية الحديثة لفيروس بى في المرحلة الثالثة من التجارب ومتوقع ظهورها قريبا بعد أن أثبتت نجاحها في القضاء على الفيروس.

وأضاف، ان أعداد مرضى فريوس سي انخفضت في الفيوم بسبب المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، موضحا، إنه قبل المبادرة الرئاسية كان يتردد على العيادات حوالى من 100 الى 150 مريضا أسبوعيا، حاليا لا يصل الى العيادات سوى 10 مرضى أو أقل في الأسبوع، مشيرا، إلى إنه يتم متابعة مرضى التليف الكبدى حاليا لمنع الإصابة بسرطان الكبد.

وأوضح، إن هناك مبادرة للكشف المبكر عن سرطان القولون سيتم إطلاقها قريبا، ويتم التجهيز للمبادرة حاليا، موضحا، إنه تم توفير العلاجات البيولوجية لمرضى القولون التقرحى على نفقة الدولة بمستشفى الفيوم العام، وبدأنا في صرف هذه الادوية رغم ارتفاع ثمنها، مضيفا، إن أول قرارين صدرا وتم الصرف لهما على نفقة الدولة.

وقال، إن وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى الفيوم العام حصلت على المركز الأول في القضاء على فيروس سى، وهناك متابعة لمرضى التليف الكبدى.

وأكد، أن فيروس E أو" هــ "وهو ياتى من المياه الملوثة وخطورته في السيدات الحوامل، ولكن في الأشخاص العاديين يمكن علاجه ويشفى تماما دون مضاعفات وبدون أدوية.

وأشار إلى إنه يتم تطوير قسم الكبد والجهاز الهضمى بمستشفى الفيوم العام، موضحا، التطوير بدأ منذ 4 سنوات، حيث بدأنا بـ 15 سرير، وحاليا لدينا 35 سريرا، ولدينا رعاية مخصصة لمرضى الكبد سعتها 4 أسره، ولدينا أحدث أجهزة المناظير ونستخدم مناظير الموجات فوق الصوتية ويتم تدريب الأطباء عليها.