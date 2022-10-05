شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5 ملايين طن لأول مرة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 5 ملايين و19 ألف و411 طن حتى الآن، بزيادة قدرها 258 ألف و824 طن عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت 4 ملايين و760 ألف و587، وذلك وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 4 اكتوبر 2022.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 632 ألف 936 طن، بالإضافة إلي تصدير 855 ألف 920 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 343 ألف و22 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 150 ألف و317 طن، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 134 ألف و 297 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 84 الف و192 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 55 الف و730 طن، يليه في المركز الثامن المانجو بإجمالي 42 الف و 38 طن، بينما حصلت الطماطم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 الف و 343 طن، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 26 الف و 451 طن، وحصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 19 الف و425 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 9075 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 7905 طن.